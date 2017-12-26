В интернет выложили фильм о погибшем в АТО оперном певце
Тележурналист Леонид Канфер выложил на сайте YouTube свой документальный фильм об украинском оперном певце и участнике АТО Василии Слипаке.
По словам создателей фильма, они хотят, чтобы его увидело как можно больше людей. Об этом Канфер написал на своей странице в Facebook.
Он поблагодарил участвовавших в создании фильма: оператора Александра Данилова, режиссера монтажа Сергея Доценко, редактора Евгению Шустикову.
Напомним, Слипак, служивший в составе Добровольческого украинского корпуса Правый сектор, погиб 29 июня под Донецком.
Украинец 19 лет жил и работал во Франции, в Парижской опере, но с началом российской агрессии оставил европейскую карьеру и вернулся защищать Родину,
Леонид Канфер родился в 1973 году в Минске. Закончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Работал специальным корреспондентом на московских телеканалах.
Лауреат премии ТЭФИ в номинациях "Специальный репортаж" и "Специальный репортер".
Снимал в Афганистане, Чечне, в Южной Осетии. Стал известен благодаря документальным программам о Чеченской войне, в частности, "Как я ездил в Чечню", с которой началось его многолетнее сотрудничество со "сквозным главным персонажем" его фильмов - бывшим российским милиционером Владимиром Виноградовым, с которым Леонид также сделал также проекты "Как я ездил в Москву" и "Трудности перевода".
В 2014 году в качестве журналиста немецкого телеканала ARD снял на оккупированной боевиками территории Украины фильм "По ту сторону Луны".
В 2015 году переехал из Москвы в Киев.
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