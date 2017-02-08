Футбольный скандал в Испании: бойцы АТО поддержали Зозулю - видео

Военнослужащие украинской армии выступили в поддержку нападающего Романа Зозули, которого ранее в Испании леворадикалы из числа футбольных фанатов обвинили в "нацизме" вскоре после неудачного перехода из клуба Бетис в Райо Вальекано.

Видео с обращением бойцов сил АТО опубликовал официальный канал Военного ТВ Украины.

"Спасибо тебе, Роман, за то, что ты делаешь для Вооруженных Сил Украины, за твою поддержку. Мы тебе благодарны! Пускай будет больше таких людей, как наш Роман", - сказали военные.

Роман Зозуля - один из немногих украинских футболистов и спортсменов вообще, который занимается волонтерством, оказывает помощь ВСУ и не скрывает свою позицию относительно войны России против Украины. В 2015 году форвард украинской сборной основал фонд помощи армии.

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