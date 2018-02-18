Как Украина завоевала первое золото во фристайле: фото, видео
18.02.2018, 16:10
Александр Абраменко завоевал первую медаль для Украины во фристайле (лыжная акробатика) в истории.
Более того, он стал первым украинским олимпийским чемпионом во фристайле.
Фото: Getty Images, facebook.com / НОК України
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