Как Украина завоевала первое золото во фристайле: фото, видео

Александр Абраменко завоевал первую медаль для Украины во фристайле (лыжная акробатика) в истории.

Более того, он стал первым украинским олимпийским чемпионом во фристайле.

Фото: Getty Images, facebook.com / НОК України

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