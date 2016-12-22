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В РФ мужчина на авто въехал в аэропорт, его потом избили: видео

22.12.2016, 17:38

Вечером 21 декабря в российской Казани мужчина на автомобиле ВАЗ-2115 проехал сквозь международный терминал местного аэропорта, предварительно протаранив стену здания. Как сообщает местное издание Реальное время, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

По официальным данным, водитель въехал на территорию аэропорта, уходя от погони ДПС. Сначала мужчина протаранил шлагбаум на парковке, затем - стеклянную стену терминала.

"После чего машина продолжила движение уже внутри: проехала через территорию кафе, зала ожидания и покинула здание, пробив еще одну стеклянную стенку", - отмечает издание.

В результате на привокзальной площади злоумышленника задержали сотрудники ДПС. На одном из видео с места происшествия можно увидеть, как правоохранители избивают задержанного ногами.

По данным Сноба, за рулем автомобиля в момент происшествия находился 40-летний Руслан Нуртдинов, который в прошлом служил в СОБРе МВД Татарстана.

В результате происшествия ни ожидающие рейсов внутри терминала, ни персонал аэропорта не пострадали.

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