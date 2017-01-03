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На Новый год Абрамовича развлекали Маккартни и The Killers - СМИ

03.01.2017, 22:57

На Новый год российский бизнесмен Роман Абрамович устроил вечеринку на французском острове Сен-Барт. Отдых на котором может обойтись до $110 тыс в неделю, пишет Дождь.

По данным СМИ, в празднике для олигарха из РФ приняли участие Пол Маккартни и группа The Killers - соответствующее видео их выступления было размещено на странице в Facebook.

Издание отмечает, что среди гостей вечеринки заметили экс-совладельца "Уралкалия" Дмитрия Рыболовлева, миллиардера и партнера Виктора Вексельберга Леонарда Блаватника, экс-президента компании "Сибнефть" Евгения Швидлера и других известных бизнесменов.

В разные годы на традиционных новогодних вечеринках у Абрамовича пели Rolling Stones и U2, пишет Дождь.

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