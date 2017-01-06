Как еноты-барабанщики приучают белорусов сортировать мусор: видео

В новом, 2017 году, в Беларуси стартовала рекламная кампания по сортировке мусора, которая называется "Наша забота, а не енота". Об этом сообщает TUT BY.

Инициатор популяризации идеи сортировки - учреждение Оператор вторичных материальных ресурсов, созданное Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

В прошлом году они объявили конкурс рекламных идей среди белорусских рекламных агентств.

Победителем стало агентство AIDA Pioneer Branding & Creative. В его рекламном ролике еноты-барабанщики сортируют мусор под музыку.

"С помощью веселого ролика с енотами мы пытаемся обратить внимание на проблему бытовых отходов тех жителей Беларуси, кто совершенно никогда в жизни не задумывался об экологических вопросах. А еще расширить аудиторию", - отметили представители движения.

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