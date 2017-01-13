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Байден прослезился при получении Президентской медали Свободы

13.01.2017, 01:30

Президент США Барак Обама наградил вице-президента Джо Байдена Президентской медалью Свободы - высшей национальной наградой для гражданских лиц. Об этом сообщает CNN.

"За веру в своих сограждан американцев, за любовь к стране и за службу, которая пройдет через поколения. (..) В последний раз в качестве президента, я рад наградить нашей высшей национальной гражданской наградой, Президентской медалью Свободы", - сказал Обама.  

Байден был очень эмоционален и сдерживал слезы. После того, как он принял награду, вице-президент сказал, что не заслуживает ее.

"Я не заслуживаю этого, но я знаю, что это идет от сердца президента", - сказал Байден. 

В своей речи Обама назвал Байдена лучшим вице-президентом США

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