Как работает израильский Железный купол: видео перехвата ракет

Около полуночи система противоракетной обороны Израиля "Железный купол" перехватила три ракеты, выпущенные с территории Синайского полуострова по курортному городу Эйлат. Об этом пишет местная газета Times Of Israel.

Фрагменты одной из сбитых ракет боевиков (по сообщениям в ПНА, это были террористы местного отделения Исламского государства) были найдены в бассейне отеля (см. фото).

Как сообщает в Twitter онлайн-ресурс IsraelBreaking, всего противник выпустил четыре ракеты, из которых три были перехвачены ПРО, одна разорвалась за чертой города. Один пострадавший от эмоционального шока госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Video shows moments rockets over Israeli city of Eilat intercepted by Iron Dome. No damage/casualties reported. pic.twitter.com/DzuaWBQeVG - Israel Breaking (@IsraelBreaking) 8 февраля 2017 г.

В качестве ответа Армия обороны Израиля провела дрон-бомбардировки позиций противника в Северном Синае у Газы. По данным местных СМИ, итог налета ВВС Израиля - двое убитых и "множество" раненых арабских боевиков.

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В эшелонированную систему ПРО Израиля входят комплексы Железный купол (дальность перехвата - до 70 км), Праща Давида (40-300 км) и Стрела-2 (до 2000 км). Последние ЗРК постепенно заменят на более эффективные Стрела-3. Совершенствуя щит ПРО, в ЦАХАЛ учитывают возможные атаки со стороны как Ирана и Сирии, так и Ливана.

Ракетные обстрелы израильской территории - обыденность для страны уже не первое десятилетие. Ежегодно со стороны Сектора Газа и Синая арабские боевики выпускают по Израилю десятки ракет, преимущественно самодельных, а также могут обстрелять из различных советских систем РСЗО.

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