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Как работает израильский Железный купол: видео перехвата ракет

09.02.2017, 11:45

Около полуночи система противоракетной обороны Израиля "Железный купол" перехватила три ракеты, выпущенные с территории Синайского полуострова по курортному городу Эйлат. Об этом пишет местная газета Times Of Israel.

Фрагменты одной из сбитых ракет боевиков (по сообщениям в ПНА, это были террористы местного отделения Исламского государства) были найдены в бассейне отеля (см. фото).

Как сообщает в Twitter онлайн-ресурс IsraelBreaking, всего противник выпустил четыре ракеты, из которых три были перехвачены ПРО, одна разорвалась за чертой города. Один пострадавший от эмоционального шока госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

В качестве ответа Армия обороны Израиля провела дрон-бомбардировки позиций противника в Северном Синае у Газы. По данным местных СМИ, итог налета ВВС Израиля - двое убитых и "множество" раненых арабских боевиков.

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В эшелонированную систему ПРО Израиля входят комплексы Железный купол (дальность перехвата - до 70 км), Праща Давида (40-300 км) и Стрела-2 (до 2000 км). Последние ЗРК постепенно заменят на более эффективные Стрела-3. Совершенствуя щит ПРО, в ЦАХАЛ учитывают возможные атаки со стороны как Ирана и Сирии, так и Ливана.

Ракетные обстрелы израильской территории - обыденность для страны уже не первое десятилетие. Ежегодно со стороны Сектора Газа и Синая арабские боевики выпускают по Израилю десятки ракет, преимущественно самодельных, а также могут обстрелять из различных советских систем РСЗО.

Смотрите также: Ракетный щит Израиля пополнился системой заатмосферного перехвата  

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