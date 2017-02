Как работает израильский Железный купол: видео перехвата ракет

Около полуночи система противоракетной обороны Израиля "Железный купол" перехватила три ракеты, выпущенные с территории Синайского полуострова по курортному городу Эйлат. Об этом пишет местная газета Times Of Israel.

Фрагменты одной из сбитых ракет боевиков (по сообщениям в ПНА, это были террористы местного отделения Исламского государства) были найдены в бассейне отеля (см. фото).

Как сообщает в Twitter онлайн-ресурс IsraelBreaking, всего противник выпустил четыре ракеты, из которых три были перехвачены ПРО, одна разорвалась за чертой города. Один пострадавший от эмоционального шока госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Video shows moments rockets over Israeli city of Eilat intercepted by Iron Dome. No damage/casualties reported. pic.twitter.com/DzuaWBQeVG