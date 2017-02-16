В Новой Зеландии вспыхнули масштабные лесные пожары: видео

Сотни пожарных и десятки самолетов пытаются ликвидировать масштабные лесные пожары, угрожающие третьему по величине городу Новой Зеландии Крайстчерчу. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщают в МЧС, пожар вспыхнул ночью и уже охватил около 1800 гектаров территории.

Более 1000 человек были эвакуированы из своих домов. В городе объявлено чрезвычайное положение.

"Есть много людей здесь, которые были травмированы в результате событий, которые потеряли свои дома, многие из них были эвакуированы", - сообщил премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш.

По его словам, могут уйти недели, прежде чем огонь удастся полностью потушить. Угрозой распространения пожара стал и прогноз усиления ветров в этой местности.

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