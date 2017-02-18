На Калифорнию обрушился шторм: один человек погиб - видео

В США мощный Тихоокеанский шторм обрушился на центральную и южную части штата Калифорния. Шторм сопровождался ветром и ливнем. Один человек погиб от удара током. Об этом сообщает телеканал ABCNews.

В результате шторма и непогоды в штате повреждены линии электропередач, отменены около 300 рейсов.

В некоторых районах из-за угрозы оползней и селей эвакуированы жители.

Ветер достигал 60 км/час.

Как сообщили спасатели, в Лос-Анджелесе 10 машин оказались в ловушке быстро движущейся воды на проезжей части.

24 января сильный шторм с ветром и ливнем обрушился на восточное побережье США. Погибли по меньшей мере 20 человек.

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