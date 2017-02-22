Новое открытие NASA: онлайн-трансляция и новости

В штаб-квартире Американского аэрокосмического агентства (NASA) в Вашингтоне сегодня проведут анонсированную ранее пресс-конференцию, в ходе которой ученые объявят о новом открытии. Тема выступления - "Открытие за пределами нашей Солнечной системы". Cообщается, что будут представлены новые данные об экзопланетах, однако подробности не уточняются.

Западные эксперты и ученые предположили, что сегодня речь пойдет об открытии семи новых экзопланет, которые могут быть найдены на орбите одиночной звезды TRAPPIST-1 - красного карлика в созвездии Водолея. Многие западные СМИ сообщают о вероятном открытии американскими учеными "внеземной жизни". В частности, таблоиды пишут "что на пресс-конференции будет нечто важное".



В этот материал LIGA.net будет добавлять все самое интересное, что будет озвучено на пресс-конференции.



19:55. Пресс-конференция начнется ровно в 20:00. Сейчас за пресс-конференцией NASA следят по всему земному шару. Осталось пять минут.

20:00. Началась трансляция пресс-конференции. Зрителям представляют спикеров и участников.

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