Трамп отказался пожать руку Ангеле Меркель: видео

Президент США Дональд Трамп отказался пожать руку канцлеру Германии Ангеле Меркель во время фотосессии после официальной встречи двух лидеров в Вашингтоне.

Пожать руку Трампа попросили присутствующие репортеры и фотографы.

Как уточняет USA Today, Меркель спросила президента США: "Хотите ли ви пожать руки?". Трамп проигнорировал обращение, хотя, как подчеркивают журналисты, вопрос канцлера прозвучал довольно громко.

Журналисты CBC News обращают также внимание на то, что во время фотосессии с лидерами других стран Трамп с энтузиазмом пожимал им руки. В частности, приводится пример совместной фотосессии с премьер-министром Канады Джастином Трюдо (ему Трамп первым предложил пожать руку) и премьер-министром Японии Абе Синдзо.





Джастин Трюдо и Дональд Трамп (фото - скриншот видео)





Абе Синдзо и Дональд Трамп (фото - скриншот видео)

Ранее сегодня во время совместной пресс-конференции с Трампом Меркель заявила, что, прежде чем улучшать отношения с Россией, нужно найти решение кризиса в Украине.

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