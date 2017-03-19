В Германии прошли массовые акции за единую Европу: видео

В ряде немецких городов прошли массовые акции в поддержку единой Европы. На улицы Франкфурта-на-Майне вышли около трех тысяч человек, в акции в Берлине участвовали две тысячи человек, в Мюнхене - одна тысяча. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, демонстрации прошли в Дрездене, Лейпциге, Гамбурге, Висбадене, Ульме, Тюбингене, Кобленце, Дюссельдорфе, Нюрнберге и других городах.

Как заявили организаторы, целью проведения демонстраций является поддержка единой демократической Европы на фоне предстоящих выборов во Франции и ФРГ.

Инициатором акций выступило гражданское движение "Пульс Европы". По мнению участников движения, после избрания президентом США Дональда Трампа и решения Великобритании о выходе из ЕС Европа не должна "застыть в шоке".

Уточняется, что каждую неделю к акциям присоединяются новые города. В общей сложности 19 марта состоялись демонстрации в 59 городах и девяти странах.

Ранее сегодня сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии официально номинировала Мартина Шульца в кандидаты на пост канцлера ФРГ.

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