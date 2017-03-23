В США провели испытание боевой электромагнитной пушки: видео

Военно-морские силы США провели испытания боевой электромагнитной пушки, способной выстреливать на недосягаемое для традиционных боеприпасов расстояние. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Американские военные также отмечают мощь пушки, превосходящей ранее разработанные виды оружия.

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