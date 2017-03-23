КГБ Беларуси задержал 26 человек за "подготовку беспорядков"

Комитет государственной безопасности Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, якобы планируемых в Минске 25 марта. По делу задержаны 26 человек. Об этом сообщает БЕЛТА.

"КГБ возбуждено уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ). Задержаны активисты Белого легиона во главе с Мирославом Лозовским, а также Молодого фронта во главе с Дмитрием Дашкевичем - всего 26 человек", - говорится в сообщении.

В КГБ сообщили, что во время обысков по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты автомат Калашникова, три карабина, два пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, атрибутика батальона Азов, тактической группы Беларусь, УНА-УНСО, а также пособия по ведению боевых действий в городе.

"Спецслужбы не исключают, что изъятое у активистов Белого легиона оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта… Планировалось также прибытие боевиков из Украины. Речь идет о последователях УНА-УНСО, с которыми Белый легион тесно сотрудничает еще с 90-х, а также об иных лицах, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины в составе националистических формирований", - сказано в сообщении.

21 марта 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании "боевиков", которые якобы готовили "провокацию с оружием". По его словам, деньги так называемым боевикам шли через Польшу и Литву, а тренировались они в "лагерях", в том числе якобы на территории Украины.

В МИД Украины заявили , что высказывания руководства Беларуси не соответствуют действительности, являются провокационными и вредят развитию добрососедских отношений между двумя странами.

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