В Барселоне микроавтобус въехал в толпу людей: есть погибшие

В центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей на бульваре Рамблас. Испанская полиция сообщила о нескольких раненых в "массивной аварии", передает ВВС.

Представители власти просят людей воздержаться от посещения района Пласа Каталунья - площади Каталонии.

Место инцидента перекрыла полиция. Закрыты прилегающие станции метро и железнодорожные станции, а также магазины и рестораны.

Один из очевидцев рассказал ВВС о том, что произошло: "Был слышен сильный шум - и все начали разбегаться. Там было много людей, целые семьи, потому что там всегда людно. Мне кажется, несколько человек попали под колеса. Это было ужасно. Паника. Ужас".

Издание The Telegraph сообщает о двух погибших.

Полиция Барселоны назвала наезд микроавтобуса на людей на бульваре Ла Рамбла терактом, сообщает AFP.

7 апреля в центре Стокгольма в здание торгового центра Ahlens въехал грузовик, сбив группу людей. Четыре человека погибли и 15 пострадали.

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