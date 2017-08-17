В Барселоне микроавтобус въехал в толпу людей: есть погибшие
Una furgoneta ha atropellado a varias decenas de personas en el centro de Barcelona. "Hay varios heridos". https://t.co/4SbTjugMQu pic.twitter.com/PShDzVtYpZ— EL MUNDO (@elmundoes) 17 серпня 2017 р.
В центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей на бульваре Рамблас. Испанская полиция сообщила о нескольких раненых в "массивной аварии", передает ВВС.
Представители власти просят людей воздержаться от посещения района Пласа Каталунья - площади Каталонии.
Место инцидента перекрыла полиция. Закрыты прилегающие станции метро и железнодорожные станции, а также магазины и рестораны.
Один из очевидцев рассказал ВВС о том, что произошло: "Был слышен сильный шум - и все начали разбегаться. Там было много людей, целые семьи, потому что там всегда людно. Мне кажется, несколько человек попали под колеса. Это было ужасно. Паника. Ужас".
Издание The Telegraph сообщает о двух погибших.
Полиция Барселоны назвала наезд микроавтобуса на людей на бульваре Ла Рамбла терактом, сообщает AFP.
7 апреля в центре Стокгольма в здание торгового центра Ahlens въехал грузовик, сбив группу людей. Четыре человека погибли и 15 пострадали.
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