Запад-2017: в России вертолет ударил ракетами по зрителям - видео
Во время российско-белорусских учений Запад-2017 вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, которые находились рядом с полигоном Лужский под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает 66.ru.
В результате инцидента двое человек получили тяжелые травмы.
Источник предположил, что пуск ракет "воздух-земля" произошел случайно из-за неполадок. Пострадавшие, по словам собеседника, являются журналистами.
"Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты", - сказал источник.
Он уточнил, что, по предварительной информации, инцидент произошел незадолго до визита на полигон президента РФ.
Фото: twitter.com/CITeam_ru
Издание Фонтанка уточняет, что в инциденте, который произошел вечером 18 сентября, разбираются военные следователи. Возможно,будет открыто производство по статье о нарушении правил безопасности использования военно-технических средств.
18 cентября президент РФ Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область на совместные российско-белорусские учения Запад-2017.
Читайте также спецпроект LIGA.net: Война-2017
Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официальнозаявленоучастие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ, а в НАТО подозревают, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля.
Читайте также: Российские учения Запад-2017 носят наступательный характер - Муженко
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:07
-
11:22
-
11:25
-
11:19
-
10:57
Материалы по теме
-
19.09.2017 11:27
-
19.09.2017 11:27
-
19.09.2017 10:57
-
19.09.2017 10:32
-
19.09.2017 09:24
Все материалы по теме: Война в Донбассе