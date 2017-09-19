Запад-2017: в России вертолет ударил ракетами по зрителям - видео

Во время российско-белорусских учений Запад-2017 вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, которые находились рядом с полигоном Лужский под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает 66.ru.

В результате инцидента двое человек получили тяжелые травмы.

Источник предположил, что пуск ракет "воздух-земля" произошел случайно из-за неполадок. Пострадавшие, по словам собеседника, являются журналистами.

"Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты", - сказал источник.

Он уточнил, что, по предварительной информации, инцидент произошел незадолго до визита на полигон президента РФ.

Фото: twitter.com/CITeam_ru

Издание Фонтанка уточняет, что в инциденте, который произошел вечером 18 сентября, разбираются военные следователи. Возможно,будет открыто производство по статье о нарушении правил безопасности использования военно-технических средств.

18 cентября президент РФ Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область на совместные российско-белорусские учения Запад-2017.

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официальнозаявленоучастие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ, а в НАТО подозревают, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля.

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