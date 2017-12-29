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Крупный пожар в Нью-Йорке: минимум 6 погибших, в их числе ребенок

29.12.2017, 04:37

В одном из спальных районом Нью-Йорка вспыхнул крупный пожар в пятиэтажном здании, в результате которого погибли как минимум шесть человек, среди которых ребенок. Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на администрацию города. 

По данным New York Post, в пожаре погибли уже 12 человек. В сообщении говорится, что слышно было, как один из мужчин рвался в дом и кричал, что его дети мертвы. Также издание пишет о криках женщин изнутри о том, что люди в ловушке. 

Фото: nypost.com

В сообщении сказано, что пожар произошел на третьем этаже жилого дома на Проспект-авеню в Бронксе около 03:00 (около 19:00 по местному) по киевскому времени. Огонь быстро распространился по зданию, заблокировав внутри жильцов. 

Отмечается, что по состоянию на 04:10 пожарным еще не удалось взять огонь под контроль, из здания поднимаются клубы дыма. 


Фото: twitter.com/FDNY

Пресс-секретарь мэра города Эрик Филлипс в своем Twitter сообщил, что это "ужас" и жертв "будет больше". На месте ожидают мэра Билла Де Блазио.


Пожарная служба Нью-Йорка сообщает, что в тушении участвуют более 175 пожарных. Отмечается, что они работали на морозе. В Нью-Йорке утром в пятницу - минус 9 градусов Цельсия.

2.JP

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