Крупный пожар в Нью-Йорке: минимум 6 погибших, в их числе ребенок
В одном из спальных районом Нью-Йорка вспыхнул крупный пожар в пятиэтажном здании, в результате которого погибли как минимум шесть человек, среди которых ребенок. Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на администрацию города.
По данным New York Post, в пожаре погибли уже 12 человек. В сообщении говорится, что слышно было, как один из мужчин рвался в дом и кричал, что его дети мертвы. Также издание пишет о криках женщин изнутри о том, что люди в ловушке.
Фото: nypost.com
В сообщении сказано, что пожар произошел на третьем этаже жилого дома на Проспект-авеню в Бронксе около 03:00 (около 19:00 по местному) по киевскому времени. Огонь быстро распространился по зданию, заблокировав внутри жильцов.
Отмечается, что по состоянию на 04:10 пожарным еще не удалось взять огонь под контроль, из здания поднимаются клубы дыма.
Фото: twitter.com/FDNY
Пресс-секретарь мэра города Эрик Филлипс в своем Twitter сообщил, что это "ужас" и жертв "будет больше". На месте ожидают мэра Билла Де Блазио.
Пожарная служба Нью-Йорка сообщает, что в тушении участвуют более 175 пожарных. Отмечается, что они работали на морозе. В Нью-Йорке утром в пятницу - минус 9 градусов Цельсия.
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