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В Австралии впервые с помощью дрона спасли тонущих людей: видео

18.01.2018, 17:04

В Австралии, на пляже северного побережья Нового Южного Уэльса впервые для спасения тонущих был использован беспилотник. Об этом сообщает ABC News.

Согласно сообщению, на расстоянии примерно 700 м от берега в море были замечены двое тонущих подростков.

Беспилотник нашел мальчиков и сбросил им надувное средство, с помощью которого они благополучно добрались до берега. На все это ему понадобилось около 70 секунд, утверждает управлявший дроном спасатель.

Австралийское Правительство объявило в прошлом месяце, что инвестирует $430 000 в беспилотные летательные аппараты в рамках испытаний на северном побережье Нового Южного Уэльса.

"Никогда ранее беспилотник, оборудованный надувным спасательным средством, не использовалcя для спасения людей", - заявил вице-премьер Нового Южного Уэльса Джон Бариларо.

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