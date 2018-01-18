В Австралии впервые с помощью дрона спасли тонущих людей: видео
В Австралии, на пляже северного побережья Нового Южного Уэльса впервые для спасения тонущих был использован беспилотник. Об этом сообщает ABC News.
Согласно сообщению, на расстоянии примерно 700 м от берега в море были замечены двое тонущих подростков.
Беспилотник нашел мальчиков и сбросил им надувное средство, с помощью которого они благополучно добрались до берега. На все это ему понадобилось около 70 секунд, утверждает управлявший дроном спасатель.
Австралийское Правительство объявило в прошлом месяце, что инвестирует $430 000 в беспилотные летательные аппараты в рамках испытаний на северном побережье Нового Южного Уэльса.
"Никогда ранее беспилотник, оборудованный надувным спасательным средством, не использовалcя для спасения людей", - заявил вице-премьер Нового Южного Уэльса Джон Бариларо.
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