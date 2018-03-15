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"Россия - страна возможностей": как оконфузился Лавров

15.03.2018, 16:03

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров споткнулся, поднимаясь на главную сцену форума "Россия - страна возможностей". Об этом сообщает Московский комсомолец.

"Этот момент сфотографировал корреспондент Ura.ru, а через некоторое время фотографии были удалены", - отмечает издание.

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Инцидент произошел перед лекцией под названием "Мир: возможности для России", где Лавров отвечал на вопросы участников.

Оступившись, он поднялся на ноги, а позже в микрофон сказал: "Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!".

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