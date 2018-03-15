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В Майями рухнул 950-тонный пешеходный мост: есть жертвы

15.03.2018, 21:25

В Майами рухнул пешеходный мост, который должны были открыть в начале следующего года. Погибли нескольких человек. Сообщает NBC news со ссылкой на полицию.

Также повреждены несколько автомобилей.

Мост весил 950 тонн и имел длину около 53 метров. Он был разработан, чтобы противостоять ветрам ураганной силы.

Трагедия произошла возле Международного университета Флориды.

Ранее два летчика военно-морских сил США погибли в результате крушения самолета-истребителя FA-18 в штате Флорида, США.

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