ЧП на горном подъемнике в Грузии: люди прыгали из кресел - видео

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику

На грузинском горнолыжном курорте Гудаури по меньшей мере 10 человек пострадали из-за поломки канатной дороги. Об этом сообщает местный ресурс Грузия Online.

На опубликованных в Сети видеозаписях видно, что кресла подъемника движутся с большой скоростью в обратном направлении, туристы на ходу выпрыгивают из них. Некоторых людей, оставшихся сидеть, на развороте выбросило из кресла; несколько гондол столкнулись друг с другом.

"Согласно предварительной информации, на горнолыжной трассе в Гудаури канатная дорога совершила аварийную остановку и начала двигаться в обратном направлении, в результате чего пострадали 10 человек, которые получили травмы средней степени тяжести", - сообщили в Компании развития горных курортов Минэкономики Грузии.

Отмечается, что на место происшествия немедленно прибыли лыжный патруль и медики.

"Компания развития горных курортов уже связалась с производителем канатной дороги, компанией Доппельмаер, чтобы они выслали своих экспертов для установления причин, вызвавших сбой в работе системы", - говорится в заявлении.

МВД Грузии открыло уголовное производство по факту инцидента.

В то же время мэр города Казбеги Александр Загашвили, которого цитируют Новости-Грузия, заявил, что ЧП произошло якобы из-за внезапного отключения электроэнергии и резкого падения напряжения, в результате чего канатная дорога отключилась в аварийном режиме.

В свою очередь в энергораспределительной компании Energo-Pro Georgia утверждают, что в курортной зоне Гудаури никакого аварийного отключения или перепадов напряжения не происходило.

Позднее СМИ сообщили уточненные данные: в результате ЧП госпитализированы восемь человек - четверо граждан России, двое украинцев, один гражданин Швеции и один грузин; погибших и пострадавших с тяжелыми травмами нет.

Министр труда, здравоохранения и соцзащиты Грузии Давид Сергеенко сообщил, что двоих пострадавших, в том числе украинца с переломом руки, в ближайшее время доставят в Тбилиси.

"Два пациента требуют внимания - это один гражданин Украины и один Швеции. У одного пациента сломана рука и раны на голове. Состояние пациента средней тяжести, потери сознания не было. Второй пациент - из Швеции. Она беременна, и у нее есть боли в области спины", - рассказал чиновник.

Читайте также: В Карпатах группу туристов накрыло лавиной

В июле 2017 года в немецком Кельне 75 человек оказались в воздухе над рекой после того, как кабинка канатной дороги наехала на опору.

Видео: YouTube / TV IMEDI, Georgian Broadcaster

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.