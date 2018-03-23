В Испании арестовали 5 каталонских политиков, начались протесты

Пятерых каталонских политиков взяли под стражу без права внесения залога. Об этом сообщает La Vanguardia.

Политиков обвинили в мятеже ради объявления независимости Каталонии от Испании. Судья Верховного суда Испании удовлетворил ходатайство прокуратуры, обосновав его тем, что подозревамые могут бежать и повторить преступление.

Арестованы кандидат на должность главы правительства Каталонии Жорди Туруль, экс-министр по территории Хосеп Руль, экс-министр иностранных дел Рауль Ромева, экс-министр социальной политики Долорс Басса и бывший спикер парламента Каталонии Карме Форкадель.

В Барселоне начались акции протеста. Организаторы протестов заявили, что акции в поддержку задержанных политиков состоятся во всех каталонских муниципалитетах.

На улицы Барселоны вышли тысячи людей, которые держат фотографии задержанных политиков и требуют их освобождения. Акции протеста начались также в Жироне, Льейде и Таррагоне.

Муниципальные организации подчеркивают, что они хотят показать, что отказываются признавать судебные решения, которыми "преследуются политические представители каталонцев", потому что такие решения "искажают волю народа Каталонии".

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21 декабря 2017 года на досрочных парламентских выборах в Каталонии большинство голосов получили партии, которые выступают за отделение региона от Испании.

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