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05.08.2018, 11:33

Аномальная жара в Европе: лесные пожары, есть первые жертвы

Аномальная жара в Европе: лесные пожары, есть первые жертвы - Фото
Фото: gettyimages.com

В Испании от теплового удара погибли три человека

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Жители Европы на этих выходных переживают аномальную жару, температура воздуха приближается к рекордной. Об этом сообщает Би-би-си.

В Испании в результате теплового удара погибли три человека, один из них был бездомным. На юге страны, у Нервы, а также у Мадрида вспыхнули лесные пожары

В некоторых районах Португалии температура достигла +46 градусов, что совсем близко к национальному рекорду  +47,7 градусов.

В регионе Алгарви с лесными пожарами борются около 700 пожарных и авиация. Пожар в регионе возник в пятницу и охватил более одной тясячи гектар леса. Жителей одного села эвакуировали.

В южном городе Кордоба температура достигла +44 градусов.

О лесных пожарах сообщают в приграничных с Португалией и Францией регионах, а также в Каталонии.

3 августа 2018 года Европу накрыла чрезвычайно жаркая погода, которая продлится несколько дней.

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Теги: испания, Европа, жара, португалия, лесные пожарып
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