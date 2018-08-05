Аномальная жара в Европе: лесные пожары, есть первые жертвы

Жители Европы на этих выходных переживают аномальную жару, температура воздуха приближается к рекордной. Об этом сообщает Би-би-си.
В Испании в результате теплового удара погибли три человека, один из них был бездомным. На юге страны, у Нервы, а также у Мадрида вспыхнули лесные пожары
В некоторых районах Португалии температура достигла +46 градусов, что совсем близко к национальному рекорду +47,7 градусов.
В регионе Алгарви с лесными пожарами борются около 700 пожарных и авиация. Пожар в регионе возник в пятницу и охватил более одной тясячи гектар леса. Жителей одного села эвакуировали.
В южном городе Кордоба температура достигла +44 градусов.
О лесных пожарах сообщают в приграничных с Португалией и Францией регионах, а также в Каталонии.
3 августа 2018 года Европу накрыла чрезвычайно жаркая погода, которая продлится несколько дней.