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01.08.2018, 10:35

Ассанж решил покинуть посольство Эквадора - Bloomberg

Ассанж решил покинуть посольство Эквадора - Bloomberg - Фото
Джулиан Ассанж (фото - скриншот с видео)

Состояние здоровья основателя WikiLeaks после шести лет заточения в посольстве ухудшилось, но и гарантировать дальнейшую свободу ему никто не может

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вскоре покинет посольство Эквадора в Лондоне, где он скрывается с 2012 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два близких к делу источника. 

У Ассанжа недавно ухудшилось состояние здоровья и в ближайшие недели он хочет прервать самоизоляцию. Какое будущее у него будет после этого - неизвестно. Гарантировать свободу ему никто не может.

Ассанжу может грозить арест в Лондоне, а в США против него хоть и не выдвигали обвинений, но риск все равно остается. 

Президент Эквадора Ленин Морено уже говорил, что Ассанж должен будет в конце концов покинуть посольство и об этом идут переговоры с Британией. При этом Морено хочет гарантий, что жизни Ассанжа ничего не будет угрожать.

28 марта правительство Эквадора лишило Ассанжа всех средств связи в посольстве Эквадора, поскольку он нарушил ранее взятые на себя обязательства. 

В Швеции Ассанжа подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков.

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Теги: посольство, лондон, Джулиан Ассанж
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