Астрономы обнаружили планету с необычной атмосферой

Иллюстративное фото: unsplash.com

commenthover

В атмосфере далекой планеты Kelt-9b ученые обнаружили пары железа и титана

Реклама

Реклама

Команда ученых проанализировала атмосферу газового гиганта Kelt-9b в созвездии Лебедя. Высокая температура стала причиной обнаружения паров железа и титана в атмосфере планеты, сообщает журнал Nature.

Исследователи определили температуру газового гиганта и характеристики его атмосферы. Ученые убеждены, что температура на Kelt-9b настолько высокая, что железо и титан могут присутствовать в атмосфере только в газообразном состоянии. В составе атмосферы планеты преобладает водород и газообразные атомы и ионы железа (Fe и Fe+) и титан (Ti+). Ученые уверяют, что Kelt-9b стала первой планетой с другой галактики, в составе которой удалось обнаружить железо.

Читайте также: Астрономы застали звезду за трапезой: поедает свою планету

Это открытие поможет лучше понять условия на разных планетах за пределами Солнечной системы, считают ученые. Исследователи убеждены, что атмосферу Kelt-9b можно сравнить с атмосферой звезды. Дневная сторона Kelt-9b раскалена до четырех тысяч градусов, что примерно в два раза горячее, чем температура Солнца.

Планету Kelt-9b открыли в 3017 года. Она находится на расстоянии 650 световых лет от Земли.

Ранее телескоп Kepler расконсервировался и неожиданно начал передавать на Землю данные о находках в космосе. Телескопу удалось обнаружить 44 новые планеты земного типа.