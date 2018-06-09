Австрийский журналист рассказал впечатления от интервью с Путиным

Австрийский журналист телеканала ORF Армин Вольф, который на этой неделе выпустил интервью с президентом России Владимиром Путиным, рассказал, что это было одно из самых сложных интервью в его карьере. Об этом он сказал изданию Politico.
"Ты спрашиваешь его о коррупции в России и он начинает обсуждать коррупцию в Украине", - сказал Вольф.
По его словам, было сложно говорить с Путиным не в студии, а в Кремле, потому что каждый раз, когда он перебивал президента, это выглядело как "оскорбление его величества".
Также сложно было из-за синхронного перевода, потому что было сложней реагировать спонтанно.
"Он говорит широко и вдается в детали. Когда ты его перебиваешь, он обращает внимание на то, что его перебили. Политики редко так делают. Они или разрешают себя перебивать, или игнорируют и продолжают говорить. Но Путин акцентировал каждый раз, что его перебивали и ему это помогло, потому что после третьего-четвертого раза, интервьюер покажется грубым или незаинтересованным в его ответах", - поделился Вольф.
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В интервью ORF Путин, в частности, заявил, что отказ Украины от возможного вступления в НАТО не прекратит российскую агрессию против страны, так как в Кремле стремление Киева к евроатлантической интеграции считают "одной из проблем, но не единственной"