Австрийский журналист рассказал впечатления от интервью с Путиным

Владимир Путин во время интервью австрийскому телеканалу ORF (фото - скриншот видео)

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По его словам, Путин отвечал очень широко и его сложно было перебивать, потому что он постоянно акцентировал на этом внимание

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Австрийский журналист телеканала ORF Армин Вольф, который на этой неделе выпустил интервью с президентом России Владимиром Путиным, рассказал, что это было одно из самых сложных интервью в его карьере. Об этом он сказал изданию Politico.

"Ты спрашиваешь его о коррупции в России и он начинает обсуждать коррупцию в Украине", - сказал Вольф.

По его словам, было сложно говорить с Путиным не в студии, а в Кремле, потому что каждый раз, когда он перебивал президента, это выглядело как "оскорбление его величества".

Также сложно было из-за синхронного перевода, потому что было сложней реагировать спонтанно.

"Он говорит широко и вдается в детали. Когда ты его перебиваешь, он обращает внимание на то, что его перебили. Политики редко так делают. Они или разрешают себя перебивать, или игнорируют и продолжают говорить. Но Путин акцентировал каждый раз, что его перебивали и ему это помогло, потому что после третьего-четвертого раза, интервьюер покажется грубым или незаинтересованным в его ответах", - поделился Вольф.

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В интервью ORF Путин, в частности, заявил, что отказ Украины от возможного вступления в НАТО не прекратит российскую агрессию против страны, так как в Кремле стремление Киева к евроатлантической интеграции считают "одной из проблем, но не единственной"