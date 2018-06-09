Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.06.2018, 12:19

Австрийский журналист рассказал впечатления от интервью с Путиным

Австрийский журналист рассказал впечатления от интервью с Путиным - Фото
Владимир Путин во время интервью австрийскому телеканалу ORF (фото - скриншот видео)

По его словам, Путин отвечал очень широко и его сложно было перебивать, потому что он постоянно акцентировал на этом внимание

Реклама
Реклама

Австрийский журналист телеканала ORF Армин Вольф, который на этой неделе выпустил интервью с президентом России Владимиром Путиным, рассказал, что это было одно из самых сложных интервью в его карьере. Об этом он сказал изданию Politico.

"Ты спрашиваешь его о коррупции в России и он начинает обсуждать коррупцию в Украине", - сказал Вольф.

По его словам, было сложно говорить с Путиным не в студии, а в Кремле, потому что каждый раз, когда он перебивал президента, это выглядело как "оскорбление его величества". 

Также сложно было из-за синхронного перевода, потому что было сложней реагировать спонтанно. 

"Он говорит широко и вдается в детали. Когда ты его перебиваешь, он обращает внимание на то, что его перебили. Политики редко так делают. Они или разрешают себя перебивать, или игнорируют и продолжают говорить. Но Путин акцентировал каждый раз, что его перебивали и ему это помогло, потому что после третьего-четвертого раза, интервьюер покажется грубым или незаинтересованным в его ответах", - поделился Вольф. 

Смотрите также: Как у Путина после острого интервью "рычаг заело": карикатура

В интервью ORF Путин, в частности, заявил, что отказ Украины от возможного вступления в НАТО не прекратит российскую агрессию против страны, так как в Кремле стремление Киева к евроатлантической интеграции считают "одной из проблем, но не единственной"

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, журналист, интервью, армин вольф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Путин хочет от Киева отказ от НАТО, федерализацию и русский язык
Политика Путин хочет от Киева отказ от НАТО, федерализацию и русский язык
Буш-младший подсказал Трампу, как нужно обращаться с Путиным
Мир Буш-младший подсказал Трампу, как нужно обращаться с Путиным
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 