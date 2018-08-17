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17.08.2018, 06:44

Боинг совершил жесткую посадку, потеряв двигатель: видео

Боинг совершил жесткую посадку, потеряв двигатель: видео - Фото
Фото: twitter.com/JacdecNew

В результате инцидента пострадавших нет

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Экипаж пассажирского самолета авиакомпании Xiamen Airlines был вынужден совершить жесткую посадку в аэропорту Манилы на Филиппинах. Об этом сообщает CGTN.

По предварительной информации, самолет в течении часа кружил над аэропортом, прежде чем завершить посадку.

Во время второй попытки приземлиться Boeing 737-800 сошел со взлетно-посадочной полосы, при этом левый двигатель самолета оторвался. Взлетно-посадочную полосу не закрыли.

"Пассажирский самолет вылетел из международного аэропорта Ninoy Aquino в Маниле во время сильных дождей", - говорится в сообщении ABS-CBN News.

Компания Xiamen Air в соцсети Weibo заявила, что все 157 пассажиров и восемь членов экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.

14 августа 2018 года в интернете опубликовали видео, как легкомоторный самолет в Калифорнии, США, совершает посадку на шоссе с движущимися по нему автомобилями.

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Теги: самолет, Филиппины, Xiamen Airlines, жесткая посадка
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