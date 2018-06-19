МИД РФ предупредил Запад: Даже не думайте на нас снова нападать

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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РФ демонстрирует свое вооружение другим государствам, потому что боится нападения с их стороны, отметили в МИД страны-агрессора

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После окончания холодной войны Россия полностью открылась западным странам, однако "ее обманули". Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet.

"Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили, мы сделали это сами. Никто к нам не вторгался, просто Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец холодной войне. Вот мы и открылись, а вы нас обманули. Вы ответили нам, окружив колючей проволокой", - подчеркнула Захарова.

Она заверила, что России не нужны конфликты с Западом, поскольку ее интересует лишь развитие торговых и культурных связей.

Захарова якобы объяснила, что Россия демонстрирует свое вооружение другим государствам, потому что боится нападения с их стороны.

"Теперь мы показываем всем: "Даже не думайте на нас снова нападать". После того, как мы потеряли 20 миллионов человек во Второй мировой войне, у нас есть право всем это демонстрировать для того, чтобы этого не повторилось. На протяжении последних 20 нас пытаются окружить со всех сторон. Мы спрашивали, зачем нужна ПРО в Польше. И нам отвечали, что это нужно против Ирана. Мошенничество чистой воды", - возмутилась чиновник страны-агрессора.

15 мая 2018 года Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право "адекватно реагировать" на санкции Совета Евросоюза против России.