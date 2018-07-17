Дутерте извинился перед богом за то, что назвал его "глупым"

Дутерте

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Филиппинский президент верит, что всевышний создал его "хорошим" и примет его извинения

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Президент Филиппин Родриго Дутерте официально извинился перед богом за нанесенные ему оскорбления. Лидер страны на официальной странице в Facebook опубликовал видео, в котором разъяснил свою позицию.

Дутерте извинился за то, что назвал бога "глупым" и оскорбил его.

"Я извиняюсь только перед богом и больше ни перед кем", — уточнил президент.

Дутерте отметил, что бог был бы рад услышать его извинения, если бы обиделся на сказанное ранее. "Почему? Потому что мой бог является всепрощающим. Он не помнит прошлых обид. Почему? Потому что он создал меня хорошим, а не плохим", — сказал президент Филиппин.

24 июня 2018 года Дутерте назвал бога "глупым", после чего напряженная ситуация между администрацией президента и церковью значительно обострилась. Президент даже пообещал немедленно уйти в отставку, если ему предоставят доказательства существования бога.