Экс-вице-президента Аргентины приговорили к тюрьме за коррупцию

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Амандо Буду осудили на 5 лет и 10 месяцев тюрьмы

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Суд в Буэнос-Айресе приговорил бывшего вице-президента Аргентины Амадо Буду к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно вердикту суда, оглашенному во вторник, 7 августа, бывшему чиновнику также запрещено до конца жизни занимать государственные посты.

55-летнего Буду признали виновным в том, что он в 2010 году в бытность министром экономики страны помог печатной компании Ciccone Calcografica избежать банкротства в обмен на долю в ней.

Это предприятие владеет монополией на печать денежных банкнот и ведомственных документов.

Амадо Буду занимал должность министра экономики Аргентины с 2009 по 2011 годы. В 2011-2015 годах он был вице-президентом при главе государства Кристине Киршнер.

6 апреля 2018 года экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам за коррупцию.