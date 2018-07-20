Экс-президент Южной Кореи отсидит 32 года в тюрьме

Пак Кын-Хэ (фото - gettyimages.com)

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Пак Кын Хе заявила, что обвинение предвзято к ней относится

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Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын-Хэ к уже имеющемуся сроку заключения в 24 года добавили еще восемь лет тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщает ВВС.

Суд в Сеуле приговорил Пак Кын-Хэ к еще шести годам за незаконное использование ресурсов разводного агентства страны, и еще двум годам за вмешательство в выборы.

По данным СМИ, она бойкотирует слушания по ее делу, настаивая на своей невиновности.

Она говорит, что ее судебные процессы носили политический характер, и что судебная система и обвинение предвзято к ней относятся.

6 апреля 2018 года суд в Южной Корее признал Пак Кын Хе виновной в злоупотреблении властью, взяточничестве и вымогательстве.