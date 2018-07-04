Электронный хулиган: телефон перебил министра Британии - видео

Гэвин Уильямсон (фото - Getty Images)

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Siri, оборвав на полуслове доклад главы Минобороны, внезапно начал выдавать информацию о многополярном вооруженном конфликте в Сирии

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Выступающего в британском парламенте главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона перебил во время речи голосовой помощник из мобильного телефона - Siri. "Болталка" вклинилась в доклад министра о борьбе с террористической сетью Исламское государство в Сирии.

"...Падает на окружающих территориях", - произнес Уильямсон, озвучивая статистические данные по сирийскому театру военных действий, как его тут же перебил голос из кармана.

"Я кое-что нашел в интернете о том, что "Демократические силы Сирии поддерживают...", - заявил Siri.

Министр с присутствующими посмеялся над курьезным моментом, отметив с улыбкой, что "творится что-то странное".

"Прошу прощения. Нечасто тебя перебивает твой собственный телефон", - добавил он под смех в парламентском зале.

Видео: Guardian News

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Siri — облачный персональный помощник и вопросно-ответная система в составе операционных систем гаджетов Apple. Программный клиент использует обработку естественной речи, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации, адаптируясь под конкретного пользователя.