ЕС создает кибернетические силы

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Новые силы быстрого реагирования создаются по инициативе Литвы

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Страны ЕС начинают создавать силы быстрого кибернетического реагирования. Об этом сообщает портал Delfi.

Согласно сообщению, в понедельник, 25 июня, протокол о намерениях подписали в Люксембурге министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии.

По словам литовского министра обороны Раймундаса Кароблиса, Франция, Испания, Польша и Финляндия присоединятся к инициативе до конца 2018 года.

Кибернетические команды планируют создать с ротацией каждые полгода. Их задачей будет помощь странам-членам в случае крупных компьютерных атак.

ЕС обсудит возможность использования средств из бюджета для закупки оборудования и программного обеспечения.

Четыре европейские страны (Бельгия, Греция, Словения и Германия) выступят в качестве наблюдателей.

Также сказано, что кибернетические силы - один из первых проектов в рамках подписанного в прошлом году соглашения о более тесном сотрудничестве ЕС в сфере обороны.

21 июня глава спецслужбы ФРГ заявил о растущей угрозе кибератак из России.