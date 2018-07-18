"Еще не поздно поменять": Блэр предложил переголосовать Brexit

Тони Блэр (фото - Getty Images)

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Бывший глава британского правительства считает, что патовую политическую ситуацию в стране можно сдвинуть с мертвой точки только новым референдумом

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Только повторный референдум с вопросом, нужно ли Британии уходить из состава Евросоюза, может помочь решить политический "бардак" в стране. В этом уверен британский экс-премьер Тони Блэр, пишет агентство AFP.

"Это тотальный и полнейшый бардак", - так описал он подход правительства в вопросу о Brexit.

По мнению 65-летнего Блэра, концепция о мягком выходе из ЕС, которую продвигает премьер Тереза Мэй, "никого не устраивает".

"Все это началось с референдума и, честно говоря, завершить это может только свежее голосование <...> Я всем сердцем противостоял Brexit и по-прежнему верю, что это еще не поздно поменять", - подчеркнул он.

Как голосовал в 2006 году Блэр, видно по фото ниже:

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Мэй предлагает создать зоны свободной торговли с ЕС и отменить проверки на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Сторонникам жесткого Brexit это не по душе. Из-за несогласия с Мэй недавно из Кабмина ушли двое министров, включая одного из ярых приверженцев выхода Британии из ЕС Бориса Джонсона.

Ранее идею повторного референдума подняла экс-министр образования Великобритании Джастина Грининг.

Мэй исключила возможность повторного голосования за выход из ЕС. Референдум прошел в 2016 году: тогда 52% проголосовали "за" выход из объединения стран, а 48% - за то, чтобы остаться в ЕС.