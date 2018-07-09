Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

Борис Джонсон

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Джонсон стал вторым министром, который оставил пост из-за несогласия с позицией премьера по Brexit

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом сообщает The Guardian.

Это уже второй министр, который уволился из правительства Терезы Мэй за последние сутки, после решения премьер-министра вернуться к варианту "мягкого" Brexit.

"Премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с должности министра иностранных дел. Его преемник будет объявлен в ближайшее время", - заявил официальный представитель Даунинг-стрит.

Ранее из-за разногласий с Терезой Мэй в отставку ушел министр по Brexit Дэвид Дэвис.

6 июля британские СМИ сообщили, что Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку главу МИД Бориса Джонсона и других министров, если они попытаются сорвать план кабмина по плавному выходу из Евросоюза.

Ранее британские министры согласовали коллективную позицию Лондона по Brexit. По итогам дискуссий Мэй объявила, что Великобритания предложит ЕС создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

Эта программа не устроила сторонников более жесткого подхода к условиям выхода страны с единого европейского рынка. По их мнению, реализация такого плана сохранит зависимость Великобритании от ЕС и создаст преимущество для глобальных корпораций в ущерб местным производителям.