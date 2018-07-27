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Боты:
27.07.2018, 06:49

Глава ССО Ирана Трампу: Хочешь говорить угрозами - со мной говори

Глава ССО Ирана Трампу: Хочешь говорить угрозами - со мной говори - Фото
Касем Сулеймани (фото - агентство IRNA 1934)

Руководитель элитного подразделения аль-Кудс Касем Сулеймани стал последним в череде топ-чиновников, которые подключились к "войне слов" Ирана и США

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Командующий спецназом "Силы Кудс" из иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани заступился за президента страны Хассана Рухани в его интернет-перепалке с американским лидером Дональдом Трампом, и посоветовал главе Белого дома быть аккуратнее со словами. Об этом сообщило иранское провластное агентство Tasnim.

Сулеймани высмеял риторику Трампа, назвав ее "языком кабаков и игорных заведений".

"Это моя работа, как солдата, - отвечать на твои угрозы... Хочешь говорить угрозами - обращайся ко мне, а не к президенту. Отвечать тебе - ниже его достоинства <...> Мы рядом с тобой - там, где ты даже не представляешь. Хочешь войны? Приходи. Мы готовы. Спроси своих предшественников, чем это закончится. Если ты начнешь войну, мы ее закончим, но война разрушит все, чем ты владеешь", - заявил глава подразделения, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана.

Сулеймани напомнил Трампу, что Америка "ничего не добилась" с огромным количеством вооружений и солдат в Афганистане, и вместе с Израилем потерпела "страшно поражение" в 33-дневной войне в Ливане в 2006 году.

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В последние дни отношения Ирана и США снова ухудшились на фоне перепалок руководства стран в Twitter. Рухани обвинил президента США в подрывной деятельности в Иране и заявил, что тот "играет с огнем", на что Трамп предостерег: "Не угрожай США снова или ты встретишься с последствиями, от каких в истории страдали немногие".

Спикер иранского парламента назвал заявление Трампа "словами того, кто создает проблемы", а иранский глава МИД Джавад Зариф сказал, что "не впечатлен: ранее мир слышал еще более резкие, но пустые угрозы".

Иран может столкнуться с восстановлением санкций США после того, как в мае Трамп решил выйти из многосторонней сделки с Тегераном насчет иранской ядерной программы. С тех пор, по словам спикеров из страны, там якобы наращивают объемы обогащения урана.

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Теги: Хассан Рухани, дональд трамп, Иран, угрозы, кудс, КСИР, Касем Сулеймани
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