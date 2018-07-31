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31.07.2018, 11:53

ИГ заявило об ответственности за убийство туристов в Таджикистане

ИГ заявило об ответственности за убийство туристов в Таджикистане - Фото
Фото: МВД Таджикистана

На трассе была сбита группа иностранных туристов, которая путешествовала по стране на велосипедах. После наезда иностранцев добивали ножами

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Террористическая сеть Исламское государство взяла на себя ответственность за убийство группы иностранных туристов-велосипедистов в Таджикистане. Об этом сообщает американская организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает информационную активность боевиков.

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимов сообщил, что водитель и пассажиры автомобиля после наезда на туристов вышли из салона и напали на них с огнестрельным оружием и ножом. 

В Торбулоке найден автомобиль марки Daewoo Leganza, принадлежащий 21-летнему уроженцу города Нурек Джафариддину Юсупову. В МВД утверждают, что именно эта машина совершила наезд на иностранцев на трассе.

Ранее в МВД мказали, что рассматривают все возможные версии гибели иностранцев, в том числе версии ДТП, нападение с целью грабежа и теракт.

"Трое разыскиваемых преступников были выявлены и обезврежены на территории села Осмондара Дангаринского района", - заявили в силовом ведомстве Таджикистана.

Задержаны по подозрению в убийстве туристов:

1. Сафаров Зафарджон Джумаевич, гражданин Республики Таджикистан, 1999 года рождения.

Маджидов Асомуддин Ермахмадович, гражданин Республики Таджикистан, 1999 года рождения.

Юсуфов Джаъфариддин Садриддинович, гражданин Республики Таджикистан, 1997 года рождения.

В результате атаки 30 июля на дороге в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана в результате наезда авто погибли четыре туриста - граждане США, Швейцарии и Нидерландов. По двое иностранцев были госпитализированы, турист из Франции не пострадал. 

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Теги: туристы, наезд на туристов, убийство туристов, велосипедисты
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