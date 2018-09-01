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01.09.2018, 09:48

Ирак закрыл небо для военного самолета РФ

Ирак закрыл небо для военного самолета РФ - Фото
Фото: almasdarnews.com

Российский самолет летел в Сирию

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Ирак отказал в доступе в свое воздушное пространство российскому военному самолету Ту-154М, который летел в Сирию. Об этом сообщает Al-Masdar.

Самолет следовал из Москвы в сирийскую провинцию Латакия, однако Багдад не пропустил судно в воздушное пространство страны. 

Сообщается, что между Сирией и Ираком существует соглашение, которое позволяет авиации стран использовать воздушное пространство друг друга для борьбы с боевиками "Исламского государства".

Причины недопуска ВВС РФ не указаны, но как отмечает Al-Masdar, российский реактивный самолет, скорее всего, будет перевозить войска на авиабазу Хмеймим в районе города Джаблех.

28 августа сообщалось, что российский Военно-морской флот вывел в Средиземное море самую мощную группировку боевых кораблей с начала вмешательства РФ в войну в Сирии.

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Теги: ирак, Сирия, военный самолет
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