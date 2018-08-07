Из аэропорта во Франкфурте эвакуировали людей, работает полиция

Фото: dpa

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Сбой в работе аэропорта произошел из-за инцидента на контроле - кто-то прошел через него в зону посадки без осмотра

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Из аэропорта Франкфурта-на-Майне эвакуируют людей, отменили около 50 рейсов и работает полиция. Об этом сообщает Bild.

Пострадали около 13 тысяч пассажиров.

Представитель федеральной полиции сообщил, что человек прошел через пост зоны безопасности без осмотра и исчез.

По информации издания, речь идет о семье - двое взрослых и двое детей. Вероятно, это семья из Франции, нет никаких признаков терроризма или криминала.

В аэропорту позже сказали, что вероятно на контроле допустили ошибку. Ее последствия пассажиры будут чувствовать еще несколько часов.

6 августа в Италии возле аэропорта Болоньи прогремел взрыв. Информации о пострадавших не поступало