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07.08.2018, 15:50

Из аэропорта во Франкфурте эвакуировали людей, работает полиция

Из аэропорта во Франкфурте эвакуировали людей, работает полиция - Фото
Фото: dpa

Сбой в работе аэропорта произошел из-за инцидента на контроле - кто-то прошел через него в зону посадки без осмотра

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Из аэропорта Франкфурта-на-Майне эвакуируют людей, отменили около 50 рейсов и работает полиция. Об этом сообщает Bild.

Пострадали около 13 тысяч пассажиров. 

Представитель федеральной полиции сообщил, что человек прошел через пост зоны безопасности без осмотра и исчез.

По информации издания, речь идет о семье - двое взрослых и двое детей. Вероятно, это семья из Франции, нет никаких признаков терроризма или криминала. 

В аэропорту позже сказали, что вероятно на контроле допустили ошибку. Ее последствия пассажиры будут чувствовать еще несколько часов. 

6 августа в Италии возле аэропорта Болоньи прогремел взрыв. Информации о пострадавших не поступало

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Теги: Франкфурт-на-Майне, Германия, эвакуация, аэропорт
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