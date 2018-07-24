Израиль сбил истребитель производства РФ

Фото: скриншот видео

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Самолет сирийских ВВС был сбит над Голанскими высотами

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24 июля к границам Израиля приблизился сирийский военный самолет класса "Су". Армия обороны Израиля объявила боевую тревогу на Голанских высотах и долине реки Иордан. На перехват выпустили две ракеты ЗРК Patriot. Об этом сообщает в Twitter Армия обороны Израиля.

Военные наблюдали за движением истребителя, который проник в воздушное пространство Израиля на глубину около двух километров, а затем был сбит.

Израильское военное радио сообщило, что самолет сбили над оккупированными Голанскими высотами. Выжил ли пилот, установить не удалось.

Спикер Ронен Неллис добавил, что Израиль фиксирует высокую активность воздушных сил режима президента Сирии Башара Асада, направленную на завоевание Голанских высот, которые подчиняются ООН.

19 июля сообщалось, что израильская компания Israel Aerospace Industries провела демонстрационные испытания перспективного дрона-камикадзе. Складной мультикоптер Rotem можно одинаково эффективно использовать как для разведки, так и для поражения целей.