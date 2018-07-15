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15.07.2018, 08:05

Израиль заявил о самом мощном с 2014 года ударе по сектору Газа

Израиль заявил о самом мощном с 2014 года ударе по сектору Газа - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - Getty Images)

Палестинские чиновники сообщили о двух убитых и 12 раненых

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль совершил самое масштабное с 2014 года нападение на группировку ХАМАС в секторе Газа, передает ВВС.

По словам Нетаньяху, атака была реакцией на ракеты, выпущенные ХАМАС в Израиль, несмотря на объявленное перемирие.

Палестинские чиновники сообщили о двух убитых и 12 раненых.

Согласно заявлению израильтян, атакованы были штаб-квартира ХАМАС в Бейт-Лахии, учебный лагерь в северной части сектора Газа и оружейный склад.

10 июня армия Израиля нанесла удар по военно-морской базе палестинского движения ХАМАС и уничтожила выходящий к морю тоннель. 

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Теги: Израиль, сектор газа, хамас
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