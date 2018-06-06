Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.06.2018, 09:50

Как у Путина после острого интервью "рычаг заело": карикатура

Как у Путина после острого интервью "рычаг заело": карикатура - Фото
Владимир Путин во время интервью австрийскому телеканалу ORF (фото - скриншот видео)

Ведущий австрийского телеканала ORF взял интервью у президента РФ, задав ему неудобные вопросы, в том числе об Украине

Реклама
Реклама

Президент государства-агрессора России Владимир Путин накануне своего вчерашнего визита в Вену дал интервью австрийскому телеканалу ORF. Его ведущий задал хозяину Кремля ряд неудобных вопросов, в частности об оккупации Крыма, катастрофе рейса MH17, российском оппозиционере Алексее Навальном.

Штатный карикатурист немецкого информагентства Deutsche Welle Сергей Ёлкин решил пошутить на тему того, каковы могли бы быть последствия для австрийского журналиста за столь острое интервью.

Иллюстрация: Сергей Ёлкин / DW

В интервью ORF Путин, в частности, заявил, что отказ Украины от возможного вступления в НАТО не прекратит российскую агрессию против страны, так как в Кремле стремление Киева к евроатлантической интеграции считают "одной из проблем, но не единственной". Оккупацию Крыма российскими войсками без опознавательных знаков и проведение фейкового "референдума" о присоединении полуострова к РФ хозяин Кремля назвал проявлениями демократии, добавив, что "нет таких условий и быть не может", чтобы Крым вернули Украине.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, оккупация крыма, российская агрессия, катастрофа рейса MH17, интервью путина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Ждем освобождения": как выживают луганчане в оккупации
Общество "Ждем освобождения": как выживают луганчане в оккупации
Страна-агрессор Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран
Политика Страна-агрессор Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 