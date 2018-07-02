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02.07.2018, 07:05

Кандидат от левых националистов побеждает на выборах в Мексике

Кандидат от левых националистов побеждает на выборах в Мексике - Фото
Фото: gettyimages.com

Согласно опросам, на выборах президента в Мексике кандидат от левых Андрес Мануэль Лопес Обрадор набрал 49% голосов

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Кандидат от левых националистических сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор побеждает на президентских выборах в Мексике. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как свидетельствуют результаты опросов, проведенных в субботу, 1 июля, 64-летний Лопес Обрадор, представляющий Движение национального возрождения (Морена, - ред.), набирает 49% голосов. Другие участники выборов, Рикардо Анайя Кортес и Хосе Антонио Мид, представляющие Партию национального действия и Институционно-революционную партию, набирают 27 и 22 % соответственно. Все прочие кандидаты уже признали свое поражение, пожелав удачи Лопесу Обрадору.

"На проходивших параллельно выборах мэра Мехико-сити также побеждает кандидат от Морена. Впервые мексиканскую столицу может возглавить женщина - по результатам опросов лидирует Клаудиа Шейнбаум, которая получила от 47,5% до 55,5% голосов", - говорится в сообщении.

Жители страны также выбирали представителей парламента, губернаторов и местных властей.

Официальные данные о явке будут объявлены в понедельник, а результаты голосования - в течение трех дней. Правом голоса в Мексике обладают примерно 89 миллионов человек. Наблюдатели заявляют, что выборы прошли без серьезных происшествий. При этом предвыборная кампания прошла под знаком постоянного насилия: за минувшие 10 месяцев в стране были убиты 120 политиков.

1 июля 2018 года в Мексике проходили выборы президента страны, а также 500 депутатов нижней палаты Конгресса и 128 сенаторов.

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Теги: Мексика, выборы, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
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