Ким Чен Ын предпочел встрече с Помпео визит на картофельную ферму

Ким Чен Ын на картофельной ферме (фото - Sky News)

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В то время, как американская делегация была в Пхеньяне, Ким ездил по отдаленным регионам и проверял сорта картофеля

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Лидер КНДР Ким Чен Ын предпочел визит на картофельную ферму встрече с государственным секретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные медиа.

Американская делегация во главе с Помпео прилетела в Пхеньян, чтобы обсудить подробности договоренностей исторического саммита США-КНДР.

Представители США назвали переговоры "продуктивными", но они так и не встретились с Ким Чен Ыном.

Государственное информагентство КНДР сообщило, что во время пребывания в Пхеньяне американцев Ким ездил в регион на границе с Китаем. Там он побывал на картофельной ферме и распорядился сажать высокоурожайные сорта. Потом Ким осмотрел строительные площадки.

Ранее Белый дом анонсировал, что во время поездки Помпео встретится с лидером КНДР, но этого не произошло.

Представители США и Северной Кореи на встрече в Пхеньяне создали рабочие группы по ядерному разоружению.