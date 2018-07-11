Ким Чен Ын предпочел встрече с Помпео визит на картофельную ферму

Лидер КНДР Ким Чен Ын предпочел визит на картофельную ферму встрече с государственным секретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные медиа.
Американская делегация во главе с Помпео прилетела в Пхеньян, чтобы обсудить подробности договоренностей исторического саммита США-КНДР.
Представители США назвали переговоры "продуктивными", но они так и не встретились с Ким Чен Ыном.
Государственное информагентство КНДР сообщило, что во время пребывания в Пхеньяне американцев Ким ездил в регион на границе с Китаем. Там он побывал на картофельной ферме и распорядился сажать высокоурожайные сорта. Потом Ким осмотрел строительные площадки.
Ранее Белый дом анонсировал, что во время поездки Помпео встретится с лидером КНДР, но этого не произошло.
Представители США и Северной Кореи на встрече в Пхеньяне создали рабочие группы по ядерному разоружению.