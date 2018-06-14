Ким нарасхват: с диктатором КНДР хочет встретиться Абэ - Reuters

Синдзо Абэ и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Либо японский премьер едет в Пхеньян, либо позднее он встречается с северокорейским руководителем на российском Дальнем Востоке, полагают источники

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Вслед за американским президентом Дональдом Трампом с лидером КНДР Ким Чен Ыном захотел встретиться и японский премьер-министр Синдзо Абэ. По данным газеты Yomiuri, которая ссылается на свои источники, представители Японии и Северной Кореи уже нескольких месяцев тайно обсуждают возможность такой встречи, пишет агентство Reuters.

По данным издания, Абэ может поехать в Пхеньян уже в августе.

Однако, если такую поездку сочтут опасной, то в Токио якобы могут предложить запасной вариант - встреча Кима с японским лидером в сентябре на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Сегодня и завтра вопрос такого саммита обретет большую ясность, так как представители КНДР и Японии попытаются договориться о нем на конференции по безопасности в Монголии.

Главным вопросом встречи лидеров восточных стран предварительно заявлена проблема похищенных спецслужбами КНДР японцев, которых удерживают в этой тоталитарной стране. Токио откажется сотрудничать с Пхеньяном по экономической теме, если этот вопрос наряду с денуклеаризацией Северной Кореи не будет решен.

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12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет. Трамп к неудовольствию Токио пообещал приостановить раздражающие Пхеньян военные учения с Южной Кореей, пока переговоры о разоружении "продвигаются в правильном направлении".

LIGA.net собрала реакцию соцсетей на историческую встречу, а также выпустила материал "Встреча Трамп-Ким: о чем договорились и что дальше".