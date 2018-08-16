Китайцы впервые в истории хотят сесть на обратной стороне Луны

Иллюстрация: пресс-служба Китайской академии наук

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Лунный посадочный модуль весит 1200 кг, ровер размерами 1,5х1,1х1,0 м - 120 кг. Он построен на шестиколесной базе и оборудован солнечными панелям

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В Китае презентовали автоматическую межпланетную станция для изучения Луны и космического пространства "Чанъэ-4", куда входят посадочный модуль и ровер. По расчетам экспертов, лендер сядет где-то в бассейне Южный полюс-Эйткен (самый большой известный кратер спутника Земли), пишет китайское госагентство Синьхуа.

Если все пройдет успешно, это будет первая в истории посадка на обратной стороне Луны. Из-за того, что период вращения вокруг Земли и период вращения вокруг своей оси у Луны очень близки, мы можем наблюдать только одно полушарие спутника.

Чтобы иметь связь с аппаратом, китайцы воспользуются ретрансляционным спутником "Цюэцяо", повешенным в точке Лагранжа L2 еще в мае.

"Чанъэ-4" - продолжение программы "Чанъэ-3", в ходе которой пять лет назад на Луну доставили луноход "Юйту" ("Нефритовый заяц"). Ровер третьей миссии вскоре после выезда "в поля" заглох и работал только в неподвижном режиме. Он стал первым за последние 40 лет ровером на спутнике Земли: до него был советский "Луноход-2", который проработал на поверхности Луны четыре месяца в январе 1973 года.

Так выглядят в представлении художника посадочный модуль и ровер Chang'e-4 (иллюстрация - news.com.au):

Главный инженер программы Ю Вейрен заявил, что луноход миссии "Чанъэ-4" в общих чертах является дублером "Юйту". Но при этом новый аппарат оснащен адаптируемыми узлами и системой подстройки для распределения нагрузок на сложной поверхности Луны. Также, по словам инженеров, у него современное "железо" для связи с Землей.

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Как и предшественники, станция названа в честь китайской богини Луны Чанъэ.

А вот название для ровера выберут на общественном конкурсе, который начался вчера и продлится до 5 сентября. Победитель получит 3000 юаней и приглашение посетить старт ракеты со станцией на борту.