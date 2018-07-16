Королевская семья сфотографировалась на память без Елизаветы II

Принц Луи проспал свое крещение (фото - facebook.com/TheBritishMonarchy)

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На фото со своих крестин принц Луи не увидит прабабушку - королеву Великобритании

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Пресс-служба королевской семьи опубликовала четыре официальные фотографии, сделанные 9 июля по случаю крещения принца Луи. Фото были размещены на странице The Royal Family в Facebook сегодня, 16 июля.

На фотографиях запечатлены герцог и герцогиня Кэмбриджские (принц Уильям и Кейт Миддлтон) с детьми – принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой (на фото ниже сидят на диване); герцог и герцогиня Сассекские (принц Гарри и Меган Маркл), отец Уильяма - принц Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской; родители Кейт – Кэрол и Майкл Миддлтоны, сестра Кейт - Пиппа Меттьюс с супругом Джеймсом, а также брат Джеймс Миддлтон (на фото слева направо).

Королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп крещение правнука пропустили, поэтому на семейном фото их нет. В Букингемском дворце заверили, что это не из-за проблем со здоровьем.

Принц Луи, третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, появился на свет 23 апреля 2018 года.

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Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy