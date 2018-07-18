Маск извинился за "педофила" в адрес спасавшего детей в Таиланде

Илон Маск (фото - Getty Images)

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Американский инженер Илон Маск принес извинения дайверу, который забраковал его мини-субмарину для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде

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Основатель компаний SpaceX, PayPal и Tesla американский инженер Илон Маск извинился перед британским дайвером Верном Унсуортом, которого обозвал "парнем-педофилом". Об этом он написал в своем Twitter.

После волны критики в адрес поведения Маска, он объяснил, что оскорбил дайвера "в гневе" после того, как тот высмеял изготовленную им мини-субмарину для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде.

По словам американца, его возмутили слова спасателя, который предложил ему "вступить в сексуальный контакт" с его субмариной.

"Его поступок против меня не оправдывает моего поступка против него, и поэтому я извиняюсь", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Илон Маск назвал "парнем-педофилом" дайвера, высмеявшего его мини-субмарину, доставленную в Таиланд для спасения детей.

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23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. 8 июля спасатели начали эвакуацию.