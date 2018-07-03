Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.07.2018, 09:40

"Мгновенно сжигает": в Китае создали лазерную штурмовую винтовку

"Мгновенно сжигает": в Китае создали лазерную штурмовую винтовку - Фото
Фото: gizmodo.com

Разработчики уверяют, что новое оружие способно поражать цель на расстоянии километра

Реклама
Реклама

В Китае разработчики заявили о создании работающего лазерного оружия реального действия, которое способно "мгновенно сжигать" кожу человека. Об этом сообщает Gizmodo.

Согласно сообщению разработчиков Сианьского института оптики при Китайской академии наук, лазерная штурмовая винтовка ZKZM-500 способна поражать цель с километра.

Отмечается, что оружие, стреляющее лазерным лучом, воспламеняет объекты и сжигает кожу человека. 

Также сказано, что оружие прозвали "лазерным АК-47".

Оружие калибра 15 мм весит 3 кг и имеет дальность стрельбы 800 м. Устройство может быть смонтировано на автомобилях, лодках и самолетах.

Издание пишет, что в случае захвата заложников лазерная винтовка может быть использована для "временного отключения похитителей", так как может повредить сетчатку глаза. Мощности луча достаточно, чтобы прожечь бензобак.

Орудие бесшумно. Лазер настроен на невидимую частоту - невозможно понять, откуда стрельба.

Специалисты считают, что литиевая батарея винтовки может обрабатывать более 1000 лазерных импульсов, которые продолжаются около двух секунд. 

Стоимость новинки составляет около $15000. 

В свою очередь, подписанный 108 странами мира протокол ООН по слепящему лазерному оружию в 1998 году, запрещает использование оружия, которое специально предназначено для доведения человека до необратимой слепоты. 

3 мая Пентагон обвинил Китай в направлении мощного лазера на американские военные самолеты, пролетавшие над Джибути в районе новой китайской военной базы.

 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: штурмовая винтовка, Китай, оружие, винтовка, ZKZM-500, лазерное оружие, лазерная штурмовая винтовка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Украина успешно испытала усовершенствованный боевой модуль Дуплет
Политика Украина успешно испытала усовершенствованный боевой модуль Дуплет
Укроборонпром: детали украинской версии штурмовой винтовки M-16
Политика Укроборонпром: детали украинской версии штурмовой винтовки M-16
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 