"Мгновенно сжигает": в Китае создали лазерную штурмовую винтовку

Фото: gizmodo.com

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Разработчики уверяют, что новое оружие способно поражать цель на расстоянии километра

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В Китае разработчики заявили о создании работающего лазерного оружия реального действия, которое способно "мгновенно сжигать" кожу человека. Об этом сообщает Gizmodo.

Согласно сообщению разработчиков Сианьского института оптики при Китайской академии наук, лазерная штурмовая винтовка ZKZM-500 способна поражать цель с километра.

Отмечается, что оружие, стреляющее лазерным лучом, воспламеняет объекты и сжигает кожу человека.

Также сказано, что оружие прозвали "лазерным АК-47".

Оружие калибра 15 мм весит 3 кг и имеет дальность стрельбы 800 м. Устройство может быть смонтировано на автомобилях, лодках и самолетах.

Издание пишет, что в случае захвата заложников лазерная винтовка может быть использована для "временного отключения похитителей", так как может повредить сетчатку глаза. Мощности луча достаточно, чтобы прожечь бензобак.

Орудие бесшумно. Лазер настроен на невидимую частоту - невозможно понять, откуда стрельба.

Специалисты считают, что литиевая батарея винтовки может обрабатывать более 1000 лазерных импульсов, которые продолжаются около двух секунд.

Стоимость новинки составляет около $15000.

В свою очередь, подписанный 108 странами мира протокол ООН по слепящему лазерному оружию в 1998 году, запрещает использование оружия, которое специально предназначено для доведения человека до необратимой слепоты.

3 мая Пентагон обвинил Китай в направлении мощного лазера на американские военные самолеты, пролетавшие над Джибути в районе новой китайской военной базы.